Empfehlung - Bei Hoon gibt es „Corporate Fashion“ statt Kittelschürze

Gildehaus Längst haben sich die Kunden an ein einheitliches, firmentypisches Outfit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter dem Bäckertresen, an der Supermarktkasse oder in der Systemgastronomie gewöhnt: Firmenlogo auf der Brust, unverwechselbare Farbakzente, modischer Schnitt und mitunter ein kesser Spruch auf dem Rücken... Überall in der Grafschaft, aber auch in Nord-, West- oder Süddeutschland hat sich Berufsbekleidung als Teil der „Corporate Identity“ etabliert. Wo entsteht so etwas? In Gildehaus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bei-hoon-gibt-es-corporate-fashion-statt-kittelschuerze-245609.html