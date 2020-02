/ Lesedauer: ca. 2min Befragung läuft: Wollen Bad Bentheimer einen Dorfladen?

Noch in den Kinderschuhen stecken die Planungen für einen Dorfladen in Bad Bentheim. Seit 17. Januar läuft eine Bedarfsabfrage online und via Papier. Die Ergebnisse sollen am 19. März präsentiert werden.