Empfehlung - Bedenken gegen vergrößerte Kükenbrüterei in Bardel

Bad Bentheim Der Bauausschuss des Rates der Stadt Bad Bentheim sah sich in seiner Sitzung am Montagabend nicht in der Lage, eine Empfehlung abzugeben. Offensichtlich fanden sich etliche Abgeordnete in einer Zwickmühle wieder: Die Kükenbrüterei BA Heijmer hatte bereits im Frühsommer 2017 angekündigt und bei der Stadt beantragt, die Kapazität in ihrem Betrieb in Bardel auf 900.000 Tiere pro Woche vergrößern zu wollen (die GN berichteten). Geschehen ist seitdem nichts. Der Landkreis versagte aus rechtlichen Gründen seine Genehmigung zur Erweiterung und forderte zuvor einen Bebauungsplan für den bisherigen Außenbereich. Diesen sollte, laut Beschluss des Verwaltungsausschusses vom April 2017, die Verwaltung mit dem Eigentümer, dessen Verwaltung noch in den Niederlanden liegt, erarbeiten. Einwendungen bezüglich des Immissionsschutzes machten eine Überarbeitung erforderlich, sodass erst am Montag der Auslegungsbeschluss zur erneuten Veröffentlichung des Planes vom Bauausschuss empfohlen werden sollte. Doch dieser vertagte seine Entscheidung und will zuerst eine Ortsbesichtigung vornehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bedenken-gegen-vergroesserte-kuekenbrueterei-in-bardel-330497.html