Empfehlung - BBI seit 70 Jahren im Einsatz für Interessen der Betriebe

Bad Bentheim Das 70-jährige Bestehen feierte vor wenigen Tagen die „Bad Bentheimer Interessengemeinschaft“, kurz BBI. In ihrer Ansprache auf der Jubiläumsfeier bei „Bdifferent“ in Bad Bentheim blickte die 1. Vorsitzende Sonja Hemme auf die bis 1948 reichende Geschichte des Zusammenschlusses zurück und dankte den Anwesenden, wozu neben aktuellen und ehemaligen Mitgliedern auch Bürgermeister Dr. Volker Pannen und die Vorsitzenden aller in Bentheim ansässigen Parteien zählten, für ihr Kommen. Die früheren 1. Vorsitzenden, Paul Wilke und Bernd Schlüter, waren ebenfalls zugegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bbi-seit-70-jahren-im-einsatz-fuer-interessen-der-betriebe-248294.html