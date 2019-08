Empfehlung - Baumwollstraße in Gildehaus bis Mitte September gesperrt

Gildehaus Für Autofahrer, die weiter in Richtung Gronau wollen, ist ab der Kreuzung Hengeloer Straße/Baumwollstraße in Gildehaus kein Durchkommen mehr. Mit schwerem Gerät haben Arbeiter den Fahrbahnbelag zwischen der Kreuzung zur Hengeloer Straße und dem Lurmannweg, der kurz vor der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen liegt, abgetragen. In insgesamt vier Bauabschnitten wird der Belag der Farbahn auf der Baumwollstraße, die bei Bardel zur Gronauer Straße wird, erneuert. Dafür ist die Straße bis zur Landesgrenze voll gesperrt worden. Der Verkehr in beide Richtungen wird weiträumig umgeleitet. Eine weiträumige Ausweichroute für Lastwagen und Autos über Bad Bentheim und Ochtrup ist ausgeschildert. Für Radfahrer wurde eine örtliche Umleitung über Wirtschaftswege eingerichtet, teilt die Landesbehörde für Straßenbau mit. Das Kloster Bardel ist nach Angaben der Behörde für Schulbusse erreichbar. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/baumwollstrasse-noch-bis-mitte-september-voll-gesperrt-315413.html