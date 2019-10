Empfehlung - Baumwollstraße in Gildehaus seit Freitag wieder frei

Gildehaus Die Baumwollstraße (in der Grafschaft Kreisstraße 26) zwischen Nordhorn und Gronau ist seit Freitag wieder befahrbar. Am Kreuzungspunkt mit der Hengeloer Straße wird noch gearbeitet, hier regelt eine Ampel den Verkehr. Weiterhin gearbeitet wird an der Hengeloer Straße, hier wird zudem der Radweg saniert. Der Verkehr wird einspaltig an der Baustelle vorbeigeführt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/baumwollstrasse-in-gildehaus-seit-freitag-wieder-frei-324578.html