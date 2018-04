Empfehlung - Bauernprotest gegen Naturschutzpläne im Gildehauser Venn

Bad Bentheim. Rund 650 Hektar ist das Naturschutzgebiet „Gildehauser Venn“ groß. Der Kern von rund 350 Hektar steht bereits seit den 1930er-Jahren unter Naturschutz. Das Randgebiet, bestehend aus Grünland und Äckern wurde als Pufferzone erst 1985 in den Schutzstatus erhoben. Die Konsequenzen daraus für die Grundeigentümer, Landwirte aus dem Umfeld, waren jedoch nicht in allen Punkten klar ersichtlich. Das führt heute zu Verwerfungen, wie in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt und Energie am Montagabend deutlich wurde. Die Zuschauerreihen im Bad Bentheimer Rathaussaal waren bis auf den letzten Platz besetzt. Ein Großteil der Zuhörer waren Landwirte, deren Protest im Ausschuss Rudolf Aalderink, 1. stellvertretender Vorsitzender im Landwirtschaftlichen Kreisverein, eine Stimme verlieh.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bauernprotest-gegen-naturschutzplaene-im-gildehauser-venn-232076.html