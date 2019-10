Bauarbeiten auf L39 zwischen Gildehaus und Bentheim

Bad Bentheim Sieben Monate sollen die Arbeiten an der Landesstraße 39 sowie dem dazugehörigen Radweg dauern. Beginn ist laut der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen Freitag, 25. Oktober.

„Die Maßnahme erstreckt sich vom Knotenpunkt L 42/L 39/K 26 (Hengeloer Straße) bis nach Bad Bentheim bis zur B 403 (Rheiner Straße)“, erläutert der Leiter der Behörde, Klaus Haberland, in einer Pressemitteilung. „Die Arbeiten auf der Fahrbahn L 39 werden in insgesamt 13 Bauabschnitten durchgeführt. Sie beginnen im ersten Bauabschnitt vom Knotenpunkt L39/L 42/K 26 bis zur Einmündung K10 (Gronauer Straße) unter Vollsperrung.“ In diesem Abschnitt soll im Zuge der Fahrbahnerneuerung auch eine Radwegsanierung erfolgen. „Eine weiträumige Umleitung für den Verkehr in Richtung Gildehaus ist über die L 42/L 510/ L 582/ und B 403 eingerichtet“, heißt es weiter. „Für den Radverkehr ist eine örtliche Umleitung ausgeschildert.“ Die voraussichtliche Bauzeit dieses Abschnitts beträgt vier Wochen.

Weiter geht es mit halbseitigen Sperrungen

Im Anschluss daran werden von der Einmündung K 10( Gronauer Straße) bis zur B 403 (Rheiner Straße) in Bad Bentheim die restlichen zwölf Bauabschnitte in ca. 400 bis 600 m Abschnitten jeweils unter halbseitiger Sperrung mit Ampel durchgeführt. Je nach Wetterlage ist eine Winterpause von Anfang Dezember bis Ende Februar vorgesehen. „Die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme ist für Ende Mai 2020 vorgesehen“, erklärte Haberland. Witterungsbedingte Verzögerungen seien allerdings möglich. Die Baukosten betragen rund 2,8 Mio. Euro und werden vom Land Niedersachsen getragen.