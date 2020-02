Empfehlung - Bauarbeiten an Hengeloer Straße in Bentheim starten Montag

Bad Bentheim Voraussichtlich bis Ende Mai sollen die Arbeiten zwischen der Abzweigung Gronauer Straße in Gildehaus und der Kreuzung Bahnhofsstraße in Bad Bentheim andauern. „Die Arbeiten teilen sich in viele kleinere Abschnitte bis zur Diana“, erklärt Klaus Haberland, Leiter der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen auf GN-Nachfrage. In den elf jeweils etwa 400 bis 600 Meter langen Bereichen sollen nach Angaben der Behörde die Fahrbahn und Teile des Radweges saniert werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bauarbeiten-an-hengeloer-strasse-in-bentheim-starten-montag-343857.html