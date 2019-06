Empfehlung - Barrierefreie Touristinformation in alter Kaiserlicher Post

Bad Bentheim Der denkmalgeschützte Bau, in dem seit etlichen Jahren die Bad Bentheimer Touristinformation untergebracht ist, wurde innerhalb von fünf Jahren außen und innen für rund 500.000 Euro saniert und neu eingerichtet. Am Donnerstagabend fand die Schlüsselübergabe statt. Bad Bentheim besitzt jetzt eine der schönsten und modernsten Touristinformationen im Lande und ist stolz darauf. Das berichteten zumindest Bürgermeister Dr. Volker Pannen und der Leiter der Tourismusinformation, Frank Slink. Nach neun Monaten Provisorium in einem kleinen Anbau des alten Rathauses konnten nun auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre völlig umgestalteten Räume beziehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/barrierefreie-touristinformation-in-alter-kaiserlicher-post-304802.html