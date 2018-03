Bardeler Schüler erlangen doppelten Abschluss

gn Bardel/Bad Bentheim. Acht Schüler des Missionsgymnasiums St. Antonius in Bardel haben neben der Prüfung des regulären Abiturs parallel das dem Abitur gleichwertige Examen „A-Level“ erhalten. Englischlehrer David Vick sagte: „Nicht viele derjenigen, die sich an unserer Schule im September 2014 für das ,A-Level‘ gemeldet hatten, konnten es erfolgreich abschließen. Durch die Zusatzqualifikation des ,A-Levels‘ erhöhen sich ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt maßgeblich. Und, was vielleicht noch wichtiger ist: Sie haben erfahren, dass Opferbereitschaft und Zielstrebigkeit besonders belohnt werden.“

Bei der Feierlichkeit in der Aula des Missionsgymnasiums betonte Schulleiter Christoph Grunewald den hohen Bildungs- und Erfahrungswert dieser Leistung. Er überreichte Georg und Johannes Binsfeld, Stefanie Brinkert, Karmen Dalenbrook, Maximilian Enneking, Jannik Grossekappenberg, Maximilian Häming und Kristin Scheipers das „A-Level“-Zertifikat. Da die meisten der Kandidaten mittlerweile studieren, fand die Übergabe verspätet statt.

Die Schüler am Missionsgymnasium erhalten zusätzlich zum regulären Englischunterricht in Schwerpunktfächern ab Jahrgangsstufe 6 bilingualen Fachunterricht, daher verfügen sie meist bereits zu Anfang der Oberstufe über besondere Englischkenntnisse. Dennoch sollten sich „A-Level“-Kandidaten darauf einstellen, dass sie während ihrer letzten drei Schuljahre nach Unterrichtsschluss hart arbeiten müssen, teilte die Schule mit. „A-Levels“ werden von der britischen Universität Cambridge für eine große Spannbreite von universitätsrelevanten Fächern angeboten. Das Missionsgymnasium ist derzeit das einzige Gymnasium in Deutschland, das seinen Schülern beide Optionen – das Abitur und den „A-Level“-Abschluss – ermöglicht.