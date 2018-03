Empfehlung - Bardel: Radfahrer entdeckt Leiche in Holzhütte

Bardel. Grausiger Fund in einer Holzhütte an der Straße „Am Slatt“ in Bardel: Dort hat ein Radfahrer am Karfreitag zwischen 18 und 19 Uhr einen leblosen Körper entdeckt. Dieser lag in einem offenen Vorraum des in einem Waldstück stehenden Gebäudes, das der CVJM Gronau als Freizeitheim nutzt. Der Radfahrer alarmierte sofort die Polizei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bardel-radfahrer-entdeckt-leiche-in-holzhuette-230878.html