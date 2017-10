Bahnverkehr in der Grafschaft rollt wieder an

Bad Bentheim. Die Bahn hat den Schienenverkehr am Freitagmorgen wieder aufgenommen. Der Konzern hatte den Betrieb in Niedersachsen am Donnerstagnachmittag wegen der Schäden durch Sturmtief Xavier eingestellt. Dennoch brauchen Reisende viel Geduld, da viele Hauptstrecken im Norden weiterhin gesperrt sind. Dadurch kommt es zu Zugausfällen und Verspätungen.

Auch die Grafschaft und das Emsland sind davon betroffen. Die Regionalzüge der Westfalenbahn sollen allerdings wieder planmäßig unterwegs sein. Die Fernverkehrszüge der Bahn dagegen fahren noch beeinträchtigt. Die Strecke Amsterdam Berlin ist nur bis zum Bahnhof Hannover befahrbar, nach Berlin verkehrt am Freitag kein Zug. Auch nach Amsterdam verspäten sich die Züge oder fallen aus.

Mehrere hundert Reisende haben die Nacht in Bad Bentheim verbracht. Ihr Intercity aus den Niederlanden nach Berlin musste am Donnerstagnachmittag in der Burgstadt für die gesamte Nacht halt machen. Helfer von Feuerwehr und DRK haben die gestrandeten Passagiere in einer Notunterkunft versorgt. Auf Feldbetten verbrachten viele die Nacht. Gegen 7.21 Uhr ging die Reise für sie in Richtung Hannover weiter.

Informationen zu Ausfällen und Verspätungen im Bahnverkehr gibt es im Internet auf der Übersichtsseite mit allen Verkehrsmeldungen der Bundesländer: www.bahn.de/aktuell.

Bahnreisende verbringen Nacht auf Feldbetten Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Mehr als 200 Reisende haben die Nacht auf Feldbetten in Bad #Bentheim verbracht. Am Morgen ist der erste Zug in Richtung Hannover gefahren. GN-Redakteur Jonas Schönrock schätzt die Lage im Gespräch mit Henrik Hille ein, er meint, die Bahn hätte schneller reagieren müssen.