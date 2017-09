Empfehlung - Bahnunterführung: Baustelle doch erst im Dezember fertig

Bad Bentheim. Bad Bentheim und die Baustelle Bahnunterführung – eine scheinbar unendliche Geschichte. Nachdem in der Burgstadt Gerüchte aufgekommen waren, wonach sich der Abschluss der Bauarbeiten erneut verzögern wird, fragten die GN bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen nach. Deren stellvertretender Leiter Christian Hillgruber gab zu, dass der zunächst angepeilte Fertigstellungstermin Ende Oktober nicht eingehalten werden könne. Als Grund dafür gab Hillgruber schlechtes Wetter an. „Aktuell wird die Fahrbahn auf der westlichen Seite ballastiert, die östliche Fahrbahn wird abgefräst.“ Anschließend würden die Abdichtungsarbeiten durchgeführt, danach folge das Auftragen der neuen Fahrbahndecke. „Gerade das Abdichten ist sehr aufwendig, da sind wir auf gutes Wetter angewiesen“, sagte Hillgruber. „Wir hatten auch immer kommuniziert, dass es aufgrund des Wetters noch zu Verzögerungen kommen kann.“ Als realistisch bezeichnete er einen Abschlusstermin Ende November oder Anfang Dezember. Die Autofahrer werden daher noch eine ganze Weile länger Umwege in Kauf nehmen müssen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bahnunterfuehrung-baustelle-doch-erst-im-dezember-fertig-209346.html