Bahnhofsklo doch erst seit Freitag öffentlich?

Bad Bentheim. Das Toiletten-Chaos am Bad Bentheimer Bahnhof geht in die nächste Runde. Wie jetzt durch einen Hinweis an die GN-Redaktion bekannt wurde, ist der Toiletten-Container offenbar erst in Folge der Berichterstattung als öffentlich deklariert worden. „Ab sofort sind die Toilettencontainer für die Öffentlichkeit zugänglich. Tür soll die ganze Zeit aufbleiben. Die Mitteltür soll dann abgeschlossen werden", steht auf einem handgeschriebenen Zettel. Ein Foto dieser offenbar internen Mitteilung ist an die Redaktion geschickt worden.