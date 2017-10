Empfehlung - Bahnhof Gildehaus: Baufirma kann Arbeiten nicht weiterführen

jo Gildehaus. Seit Wochen geht es an der Baustelle am Gildehauser Bahnhof nicht voran. Eigentlich sollte die neue Bushaltestelle dort längst in Betrieb sein (die GN berichteten mehrfach). Zuletzt gab es Verzögerungen, weil der Asphalt noch nicht geliefert worden war, auch das Bushaltehäuschen ist immer noch nicht da.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bahnhof-gildehaus-baufirma-kann-arbeiten-nicht-weiterfuehren-210800.html