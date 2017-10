Empfehlung - Bahnhof Bentheim: Aufzüge erst im Dezember fertig

Bad Bentheim. Es wird vermutlich noch bis Dezember dauern, bis der Verkehr endlich wieder durch die Bahnunterführung in Bad Bentheim rollen kann. Das hatte in der vergangenen Woche eine GN-Anfrage bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen ergeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bahnhof-bentheim-aufzuege-erst-im-dezember-fertig-210518.html