Empfehlung - Bahn: Bahnhofaufzüge ab Februar in Betrieb

gam Bad Bentheim. Die Aufzüge am Bahnhof Bad Bentheim sollen „nach derzeitiger Planung“ der Deutschen Bahn am Freitag, 9. Februar, in Betrieb genommen werden. Auf Anfrage berichtete Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis, dass die technische Abnahme der Anlage fast abgeschlossen sei. In der Vergangenheit war es immer wieder zu Verzögerungen bei dem Einbau und der Inbetriebnahme der Fahrstühle gekommen. Zuletzt war für den 21. Dezember im vergangenen Jahr die feierliche Eröffnung angekündigt worden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bahn-bahnhofaufzuege-ab-februar-in-betrieb-221487.html