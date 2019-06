Empfehlung - Badepark wird zum zweiten Mal zum Hundeschwimmbad

Bad Bentheim Bevor das Wasser aus dem Naturfreibad in Bad Bentheim wieder nach Saisonende abgelassen wird, dürfen sich wie im Vorjahr die vierbeinigen Freunde im Naturfreibad austoben. Das 2. Hundeschwimmen soll am Sonntag, 15. September, von 13 bis 18 Uhr stattfinden. Der Badepark Bentheim wird also wieder „auf den Hund kommen“ und sucht dazu Mitstreiter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/badepark-wird-zum-zweiten-mal-zum-hundeschwimmbad-303924.html