Empfehlung - Bad Bentheims Haushalt ist wieder im Lot

Bad Bentheim. Der Rat der Stadt Bad Bentheim wird am Mittwoch in seiner Sitzung den Haushalt für das Jahr 2018 behandeln. Das Besondere: Nach Jahren ist es gelungen, dass der Ergebnishaushalt mit einem Plus abschließt. Schloss der Haushalt 2017 noch mit einem Minus von 367.025 Euro ab, gibt es für das nächste Jahr einen geplanten Überschuss von 165.523 Euro. Was auf den ersten Blick nach nicht sehr viel Geld aussieht, ist für die Stadt ein weiterer Schritt in Richtung Haushaltskonsolidierung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheims-haushalt-ist-wieder-im-lot-217902.html