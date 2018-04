Empfehlung - Bad Bentheims Betten sind belegt

Bad Bentheim. Es gibt einige Neuheiten für Touristen, die auch eingesessene Bad Bentheimer interessieren könnten: So hat die Touristinformation ihre Öffnungszeiten ausgeweitet. Der Anlaufpunkt für Besucher hat nun montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, sonnabends von 10 bis 13 Uhr und sonntags von 11 bis 13 Uhr geöffnet. In den Wintermonaten wird die Touristinformation vermutlich sonntags geschlossen bleiben. Während der Bauarbeiten am Gebäude sollen die Besucher der Stadt dann zu diesen Zeiten im Erdgeschoss des Rathauses informiert werden. „Ohne Kundenkontakt kann man Produkte nicht weiterentwickeln“, erklärt Frank Slink, Leiter der Touristinformation.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheims-betten-sind-belegt-233842.html