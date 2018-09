Empfehlung - Bad Bentheimer Touristinfo soll landesweit Maßstäbe setzen

Bad Bentheim Seit knapp zwei Wochen ist die Touristinformation in Bad Bentheim an der Schlossstraße 2 direkt neben dem Rathaus untergebracht. Dort teilen sich die Mitarbeiter nun das Büro mit der Energieversorgung Bad Bentheim (ebb). Grund dafür sind die umfangreichen Sanierungsarbeiten am eigentlichen Standort an der Schlossstraße 18 (die GN berichteten).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheimer-touristinfo-soll-landesweit-massstaebe-setzen-251928.html