Bad Bentheimer planen Müllsammelaktion

Bad Bentheim Freiwillige Helfer sind aufgefordert, diesem Aufruf zum Tag der sauberen Landschaft nachzukommen und Müll zu sammeln. Laut Jörg Beckmann (CDU) und Johann Bardenhorst (SPD) ist es eine Unsitte, Abfall einfach in der Landschaft, an Straßenrändern oder in öffentlichen Grünanlagen zu entsorgen. Darum haben sich die Ratsfraktionen das Ziel gesetzt, zu Beginn der Vegetationsperiode Unrat einzusammeln. Durch das große Engagement in den vergangenen Jahren hätte sich der Gesamteindruck in der Landschaft deutlich verbessert. „Vielleicht hat sich durch unser aller Wirken auch das Bewusstsein vieler Bürger, auch Kinder und Jugendlicher, im Umgang mit Müll verändert“, so die Organisatoren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheimer-planen-muellsammelaktion-285887.html