Empfehlung - Bad Bentheimer „Pauline“ bleibt beim Mathias-Spital

Bad Bentheim. Vor ziemlich genau zwei Jahren war die Zukunft der Orthopädischen Klinik Paulinenkrankenhaus unklar. Die Stiftung Mathias-Spital in Rheine sah – so hieß es damals – ihre Erwartungen an die spezialisierte Klinik (mit 45 Betten) nicht erfüllt und spielte mit dem Gedanken, ihren „Satelliten“ abzustoßen. Der Bruch ging so weit, dass bereits eine Absichtserklärung in Form eines „Letter of Intent“ aufgesetzt war. Darin wurde unter anderem die vollständige Übernahme des Paulinenkrankenhauses durch die Holding der Euregio-Klinik Grafschaft Bentheim erwogen. Der Erhalt der Krankenhausbetten und des Operationsbetriebes in Bad Bentheim wären damit nicht mehr sichergestellt gewesen. Angestrebt wurde von beiden Verhandlungspartnern eine Einigung zum März 2017. Der Termin verstrich und auch die erwarteten Fördermittel des Landes Niedersachsen verfielen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheimer-pauline-bleibt-beim-mathias-spital-231360.html