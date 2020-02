/ Lesedauer: ca. 3min Bad Bentheimer Ortsfeuerwehr ohne Personalprobleme

Laut dem Jahresbericht besteht die Ortsfeuerwehr Bad Bentheim aktuell aus 142 Mitgliedern, aufgeteilt in 71 Aktive, 16 in der Altersabteilung, 23 in der Jugendfeuerwehr und 32 Mitglieder im Spielmannszug.