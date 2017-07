Bad Bentheimer mit Europakreuz geehrt

gn Bad Bentheim. Der Bad Bentheimer Axel Wendland, Oberfeldwebel der Reserve, ist jetzt in der Westfalen-Kaserne in Ahlen mit dem Europakreuz der Confédération Européenne des Anciens Combattants (Deutsches Komitee für Europäische Zusammenarbeit der Soldaten) ausgezeichnet worden. Die seltene Auszeichnung würdigt jahrelange Verdienste um die Versöhnung der Kriegsgegner und -opfer, um die Freundschaft der Jugend und das Streben, ein geeintes Europa der sozialen Gerechtigkeit in Frieden und Freiheit für die Zukunft zu schaffen, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr. Es ist eine der höchsten Auszeichnungen in Europa, die Soldaten und Reservisten, die sich um die Völkerverständigung verdient gemacht haben, würdigt. Das Europakreuz, Symbol der Versöhnung, besteht dabei aus mehreren Kreuzen: Weiß für Frieden, Rot für die Opfer der Kriege und Gold als Sinnbild für die, die ehrenvoll für ihr Vaterland gekämpft haben, schreibt der Verband. Wendland freut sich über die Auszeichnung in Ahlen, da er vor 20 Jahren in derselben Kaserne mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr durch den damaligen Bundesminister der Verteidigung ausgezeichnet worden war.

