Empfehlung - Bad Bentheimer Linke ärgern sich über FDP-Plakate

jo Bad Bentheim. Der Direktkandidat für den Bundestag der Partei Die Linke in der Grafschaft, Peter Schulz-Oberschelp, ärgert sich über die Bentheimer FDP. „Die Stadt Bad Bentheim hat ihre Plakatständer für alle Parteien gut sichtbar mit entsprechenden Hinweisen versehen. Auf der einen Seite findet sich Platz für die vier im Bundestag vertretenen Parteien, die anderen müssen notgedrungen unter der Rubrik ‚andere‘ ihre Plakate aufhängen. Ganz offensichtlich haben in der letzten Woche ein paar besonders aktive FDP-Mitglieder die gegenwärtigen Umfrageergebnisse als entscheidendes Kriterium für die Anbringung von Plakaten angesehen“, teilt Schulz-Oberschelp mit. „Denn überall dort, wo die Stadt Bad Bentheim mit dem Hinweise ‚Die Linke‘ auf den Plakatwänden klar gemacht hatte, wer dort seine Werbung unterbringen darf, prangten am letzten Freitag im gesamten Stadtgebiet plötzlich Konterfeis von Lindner und Co.“ Zudem seien die Hinweise auf den rechtmäßigen Nutzer entfernt worden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Linke sieht darin „einen klaren Verstoß gegen die Regeln des Fair Play im Wahlkampf.“ So habe Peter Schulz-Oberschelp zunächst die Plakate der FDP entfernen müssen, bevor er die eigenen Plakate aufhängen konnte. „Denn die nicht gerade umweltfreundlichen Wellpappenformate waren mit besonders widerstandsfähigem Klebeband angebracht worden“, schreiben die Linken.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheimer-linke-aergern-sich-ueber-fdp-plakate-205736.html