Empfehlung - Bad Bentheimer Kulisse spielt „Funny Money“

gn Bad Bentheim. Morgen ist es soweit: Dann eröffnet die Bad Bentheimer Kulisse ihre 20. Spielzeit mit der Premiere der Komödie „Funny Money“ von Ray Cooney. Beginn ist um 20 Uhr im „Treff 10“ an der Kirchstraße 10 in Bad Bentheim. Weitere 30 Aufführungen folgen bis März 2018. Den langjährigen Erfolg haben sich die Gründer des Theaters, Heiko Arnink, Norbert Bartker und Ernst Schröder nicht träumen lassen. In mehr als 500 Aufführungen verfolgten über 47.000 Besucher in den vergangenen 19 Jahren das Geschehen auf der Bühne.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheimer-kulisse-spielt-funny-money-212362.html