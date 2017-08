Bad Bentheimer Kulisse spielt „Funny Money“

gn Bad Bentheim. Das Ensemble der Bad Bentheimer Kulisse möchte in der 20. Spielzeit des Theaters sein Publikum mit der Komödie „Funny Money“ von Ray Cooney unterhalten. Die Premiere findet am Freitag, 27. Oktober, im „Treff 10“ in der Kirchstraße 10 statt. Weitere 30 Aufführungen folgen bis März 2018. Der Vorverkauf beginnt in diesem Jahr wegen des Stadtschützenfestes erst am Sonnabend, 23. September. Erfahrungsgemäß wird der Andrang vor den Türen der Touristinformation in Bad Bentheim groß sein, teilten die Veranstalter mit. Daher öffnet die Touristinformation bereits um 8.30 Uhr.

In diesem Jahr darf wieder herzhaft bei der Kulisse gelacht werden. Nach dem Kriminalstück „Die 12 Geschworenen“ im Vorjahr kann sich das Publikum bei der Komödie „Funny Money“ amüsieren.

Für den als freien Regisseur und Schauspieler arbeitenden Roland Heitz ist es die zehnte Inszenierung an der Bad Bentheimer Kulisse, so Heiko Arnink von der Theatergruppe. Stationen seiner Laufbahn waren unter anderem das Altonaer Theater, Theater Hagen, Stadttheater Herford, Torturmtheater Sommerhausen, Komödie Kassel und aktuell das Boulevard-Theater Münster. Dort verkörperte er zudem über 80-mal den Amandus in der bekannten Tragikomödie „Honig im Kopf“.

Zum Inhalt des Stückes: Henry Perkins verwechselt in der U-Bahn seine Aktentasche mit der eines Fremden und ist plötzlich Besitzer von 735.000 Pfund. Just erwacht in Henry kriminelle Energie. Der Plan, mit seiner Frau Jean England zu verlassen, wird jedoch undurchführbar, als das befreundete Paar Betty und Vic zur Geburtstagsfeier auftaucht, zwei Polizisten sich intensiv für Henry interessieren (und sich dabei als ausgesprochen bestechlich zeigen), der eigentliche Inhaber des Geldes tot in der Themse gefunden und anhand der Papiere in seinem Aktenkoffer als Henry Perkins identifiziert wird und als ein mysteriöser Gangsterboss vor dem Haus auftaucht.

Karten für die Aufführungen der Bad Bentheimer Kulisse gibt es in der Touristinformation Bad Bentheim unter Telefon 05922 98330 zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) inklusive Vorverkaufsgebühr. Das Team der Touristinformation weist daraufhin, dass keine Bestellungen per Fax, E-Mail und Facebook angenommen werden. Außer der Premiere am Freitag, 27. Oktober, gibt es 19 weitere Aufführungen im freien Verkauf: Sonnabend, 28. Oktober, Freitag, 1. Dezember, Sonntag, 3. Dezember, Freitag, 15. Dezember, Sonnabend, 16. Dezember, Freitag, 29. Dezember, Sonntag, 31. Dezember, (Beginn: 17 Uhr), Freitag, 12. Januar, Sonnabend, 13. Januar, Sonntag, 14. Januar, Freitag, 26. Januar, Sonnabend, 27. Januar, Sonntag, 11. Februar, Freitag, 23. Februar, Sonnabend, 24. Februar, Sonntag, 25. Februar, Freitag, 9. März, Sonnabend, 10. März und Sonntag, 11. März 2018.