Bad Bentheimer Jugendhaus hat eine neue Mitarbeiterin

Bad Bentheim. Das Unabhängige Jugendhaus Bad Bentheim (UJH) hat eine neue Mitarbeiterin. Die 25-jährige Laura Wystrach ist seit dem 1. August im UJH-Team um Leiter Dennis Kley. Sie vertritt für ein Jahr Danica Baldauf während ihrer Mutterschutz- und Elternzeitphase. Wystrach, die aus Uelsen kommt, hat Soziale Arbeit in Nordhorn und Enschede studiert und vorher eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert. Praktische Erfahrungen sammelte sie anschließend bei der Arbeit im Wohnheim für psychisch kranke Menschen in Nordhorn sowie in der inzwischen geschlossenen Förderschule auf dem Esch in Emlichheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheimer-jugendhaus-hat-eine-neue-mitarbeiterin-205728.html