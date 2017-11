Empfehlung - Bad Bentheimer Familienpass soll erneut überarbeitet werden

Bad Bentheim. Der Ausschuss für Jugend und Soziales der Stadt Bad Bentheim hat einstimmig eine erneute Anpassung der Bedingungen des Familienpasses empfohlen. Seit 1. Juni ist eine neue Staffelung gültig. In dieser wird die Gruppe der Leistungsbezieher, also beispielsweise Menschen, die Wohngeld beziehen, wieder in die Staffelung zum Familienpass aufgenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheimer-familienpass-soll-erneut-ueberarbeitet-werden-213923.html