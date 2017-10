Empfehlung - Bad Bentheimer Burg-Gymnasium hat Europa im Fokus

gn Bad Bentheim. „Der europäische Gedanke stellt bereits seit Langem einen festen Bestandteil des Unterrichtsalltages und des Schullebens am Burg-Gymnasium dar“, teilt Schulleiterin Johanna Schute mit. Das europäische Profil der Schule in Bad Bentheim konnte im Schuljahr 2016/2017 jedoch durch die Teilnahme der Programme Erasmus+ und Leitaktion 1 der Europäischen Union facettenreicher gestaltet werden. Unter dem Titel Erasmus+ werden seit mittlerweile 30 Jahren für Schüler, Studenten, Lehrkräfte und andere Vertreter in Bildungsinstitutionen Möglichkeiten des europäischen Austausches geschafft. Die Leitaktion 1 umfasst Mobilitätsmaßnahmen für Schulpersonal, die im Rahmen eines auf ein bis zwei Jahre angelegten Projektes durchgeführt werden können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheimer-burg-gymnasium-hat-europa-im-fokus-210684.html