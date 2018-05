Empfehlung - Bad Bentheimer bauen Kinderheim in Indien

Bad Bentheim. Die Augen von Birgit und Bernd Kolhof leuchten noch immer, wenn sie von jenen Tagen im Mai 1998 erzählen. Rund 4000 Menschen waren damals in der Grafschaft auf den Beinen, um gegen die weltweite, illegale Kinderarbeit zu demonstrieren. Die Kolhofs hatten mit ihrem Engagement dafür gesorgt, dass ein Teilstück des „Global March against Child Labour“ (deutsch: Weltweiter Marsch gegen Kinderarbeit) des Inders Kailash Satyarthi durch die Grafschaft führte. Vom 15. bis zum 17. Mai gab es damals Kundgebungen in Nordhorn, Schüttorf, Bad Bentheim und am Gymnasium in Bardel. Satyarthi hatte 1998 einen weltweiten Marsch mit ehemaligen Kindersklaven in Gang gesetzt, der von Manila, Kapstadt und Sao Paulo aus sternförmig auf Genf zusteuerte. Am dortigen Sitz der Vereinten Nationen stand die Verabschiedung der neuen Kinderrechtskonvention an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheimer-bauen-kinderheim-in-indien-235877.html