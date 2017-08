Empfehlung - Bad Bentheim will eine „Stadt für Alle“ werden

Bad Bentheim. Das neue Stadtentwicklungskonzept für Bad Bentheim nimmt Form an. Politik und Verwaltung haben sich während einer zweitägigen Klausurtagung in Ahaus mit den Leitlinien, die künftig das Stadtbild prägen sollen, beschäftigt. „Am 13. September wird der Stadtrat das Konzept vorstellen“, sagte Bürgermeister Dr. Volker Pannen während eines Pressegesprächs. Der Beschluss sei dann für den 13. Dezember vorgesehen. Der erste Entwurf des neuen Leitbildes wurde vom Planungsbüro SSR aus Dortmund aus den Inhalten der Beteiligungsrunde zusammengestellt. Fünf Hauptthemen sind vorgesehen: „Die Stadt für Alle“ – unter diesem Punkt sollen die Bedürfnisse aller Menschen in ihrer Eigenständigkeit akzeptiert werden. „Die kooperative Stadt“ steht für eine stärkere Vernetzung der Unternehmen, Institutionen und Vereine. Unter dem Punkt „Die gesunde Stadt“ geht es im Konzept darum, dass Bad Bentheim als attraktiver Gesundheitsstandort profiliert werden soll. Kultur- und Einzelhandelsangebot, historische Besonderheiten der Stadt aber gleichzeitig die Förderung des „Verweilens“ in der Innenstadt wird unter dem Titel „Die lebendige Stadt“ beschrieben. Für Nachhaltigkeit, sowohl für Ressourcen, als auch wirtschaftliche, steht der Punkt „Die nachhaltige Stadt“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheim-will-eine-stadt-fuer-alle-werden-204918.html