Empfehlung - Bad Bentheim wieder Mekka für Freunde klassischer Automobile

gn Bad Bentheim. Bis zu 120 Oldtimer werden in den kommenden Monaten jeweils am ersten Sonntag den Herrenberg und die Schlossstraße in eine große Oldtimermeile verwandeln. Organisator Eckhard Stüker rechnet auch zum diesjährigen Saisonauftakt am 6. Mai wieder mit viel Betrieb auf und um den Herrenberg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheim-wieder-mekka-fuer-freunde-klassischer-automobile-234613.html