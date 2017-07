Empfehlung - Bad Bentheim trumpft mit Touren zum Stadtradeln auf

gamBad Bentheim. Für ein gutes Klima radeln – ab Sonnabend bis Freitag, 19. August bis 9. September, wird das in Bad Bentheim getan. Im Rahmen der Aktion Stadtradeln werden Kilometer gesammelt, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Wer die meisten Kilometer mit dem Rad fährt, erhält einen Preis. Teilnehmen können Einzelpersonen, aber auch Gruppen wie Schulklassen, Familien, Nachbarn oder Vereine. In Bad Bentheim werden während der Aktion Stadtradeln, bei der die Städte in der Grafschaft gegeneinander antreten, zahlreiche Touren organisiert. Der Auftakt findet beim Fietsen-Festival statt. Am Sonnabend, 14. August, werden während der Auftaktveranstaltung auf dem Rathausplatz um 14 Uhr alle Radler begrüßt. Dann wird es eine gemeinsame Radtour zum „1. Grafschafter Fietsen-Festival“ am Kloster Frenswegen in Nordhorn geben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheim-trumpft-mit-touren-zum-stadtradeln-auf-201527.html