Bad Bentheim schafft Straßenausbaubeiträge ab

Bad Bentheim Grundstückseigentümer müssen sich ab dem 1. Januar 2020 nicht mehr an den Bauarbeiten der anliegenden Straße beteiligen. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit einer Enthaltung beschlossen. Stattdessen werden die Grundsteuer A und B von 380 Prozent auf 435 Prozent erhöht. Laut Beschlussvorlage ist das „unerlässlich“, um die „damit einhergehenden Einnahmeverluste“ aufzufangen. Mit dem Beschluss orientiert sich Bad Bentheim laut Verwaltung an der Praxis „in fast allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheim-schafft-strassenausbaubeitraege-ab-334610.html