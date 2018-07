Empfehlung - Bad Bentheim schafft 40 neue Kitaplätze

Bad Bentheim Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres werden in Bad Bentheim bis zu 25 neue Kita-Plätze und 15 Krippenplätze für Kleinkinder zwischen einem und drei Jahren angeboten. „Der Bedarf machte schnelles Handeln erforderlich“, erklärt Ordnungsamtsleiter Heinz-Gerd Bökenfeld bei einem Rundgang durch den katholischen St. Johannes-Kindergarten am Montagmorgen. Der Kindergarten ist Teil der Lösung des Problems. Bisher wurden hier 75 Kinder zwischen drei und sechs Jahren in drei Gruppenräumen sowie eine Krippengruppe mit Krabblern von einem bis zu drei Jahren betreut. Eine Nachmittagsgruppe wurde nicht so gut angenommen und so blieben die Kita-Plätze knapp. Der Kindergarten St. Johannes erklärte sich daher bereit, in seinem Bewegungsraum eine vierte Kita-Gruppe einzurichten, um das Jahr zu überbrücken, bis am ehemaligen Hotel Kaiserhof die geplante Kindertagesstätte (mit einer Gruppe) und zwei Krippengruppen eröffnen würde. Kita-Gruppen haben in der Regel 20 bis 25 Kinder, Krippengruppen höchstens 15.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheim-schafft-40-neue-kitaplaetze-244090.html