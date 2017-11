Bad Bentheim rockt am Sonnabend

gn Bad Bentheim. Freunde von Livemusik kommen am Wochenende in Bad Bentheim auf ihre Kosten: Am Sonnabend, 11. November, steigt dort die Musiknacht mit einem abwechslungsreichen Musikangebot für Jung und Alt. Wie in den Vorjahren findet die Musiknacht erneut in der gesamten Innenstadt, vom „Treff10“ über das ehemalige Wirtshaus bis hin zum „Warsteiner Treff“, statt. Die Bad Bentheimer Gastronomen laden zu einer Nacht voller Livemusik und ausgelassener Stimmung ein, heißt es in der Veranstaltungsankündigung.

Jeder Besucher kann – ganz nach den persönlichen Vorlieben – sein eigenes Programm zusammenstellen und von einer Location zur anderen grooven. Mit einem Auftaktkonzert des Gospelchors aus Ohne fällt um 19 Uhr der Startschuss für die Bad Bentheimer Musiknacht. Der Chor tritt in der Martin-Luther-Kirche auf und zeigt Gospelfeeling pur. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Im „La Vita“ bei Adel möchte „Jana‘s Trio“ das Publikum begeistern. Begleitet wird Jana von den beiden Musikern und Dozenten der Musik Akademie Bodo Wolff (Gitarre/Klavier) und Kris Lucas (Cajon). Zusammen spielen sie moderne, bekannte Stücke aus dem Bereich Pop, Rock und Soul.

Rockig wird es an diesem Abend im „Bdifferent“. Die „Dead Motherfroggers“ aus der Grafschaft Bentheim starten im ehemaligen „Wirtshaus“ mit aktuellen und klassischen Metal-Covern durch.

Das Duo „Two4you unplugged“ spielen Songs von gestern und heute, den Perlen der 1970er-, 1980er-, 1990er- und aktuelles beim „Alt Bentheim“ am Bismarckplatz. Beste Stimmung ist laut den Veranstaltern garantiert. Ein Abstecher in den „Warsteiner Treff“ lohnt sich auf jeden Fall. Rock-, Blues-, Pop-, Soul- und Country-Nummern stehen bei der Band „Banda Rocka“ auf dem Programm. Gecovert wird alles Gute, was die letzten vier Jahrzehnte hergeben.

Im „Bistro 123“ in der Wilhelmstraße möchte „Guitar Casper“ mit Songs aus den 1980ern und 1990ern punkten. Hier ist das Mitsingen ausdrücklich erwünscht, so die Veranstalter. Seit einigen Jahren rocken „Double2Rock“ schon die Locations der Region. Die Cover-Rockband sorgt für tolle Stimmung bei Günter im „Alten Museum“.

Der „Treff 10“ ist bei der diesjährigen Musiknacht auch wieder an Bord. Von der Band „ELNA“ gibt es rockige Songs zu hören. Die Fünf drehen beim Konzert mächtig auf und präsentieren selbst geschriebenen Songs in deutscher und englicher Sprache.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Die Eintrittsbändchen gibt’s für 8 Euro (mit GN-Card 7 Euro) im „Warsteiner Treff“ und im „Alten Museum“, bei Adel im „ La Vita“ und in der Touristinformation Bad Bentheim.