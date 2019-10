Bad Bentheim: Posaunenchor feiert 125-jähriges Bestehen

Auf eine bewegte Geschichte blickt der Posaunenchor in Bad Bentheim zurück. Am kommenden Sonntag, 13. Oktober, um 10 Uhr wird in der reformierten Kirche zum 125. Geburtstag des Chores ein musikalischer Gottesdienst gefeiert.