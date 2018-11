Empfehlung - Bad Bentheim pflanzt Ersatz für gefällten Trompetenbaum

Bad Bentheim Prominent stand ein großer, rund 150 Jahre alter Trompetenbaum mitten in Bad Bentheim. Ende September musste der morsche Baum an der Ecke Apotheker-Drees-Straße und Schüttorfer Straße aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Seit Dienstagmittag steht nun Ersatz an fast gleicher Stelle – ein Bentheimer Ehepaar spendete einen Ableger des gefällten Baumes an die Stadt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheim-pflanzt-ersatz-fuer-gefaellten-trompetenbaum-267310.html