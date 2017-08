Empfehlung - Bad Bentheim nimmt sich des Themas Parken an

Bad Bentheim. Es tut sich etwas in der Bad Bentheimer Innenstadt. In der jüngsten Bauausschusssitzung wurde die Bebauung der Fläche neben dem Rathaus beschlossen. Mit dem Bau fallen auch zahlreiche Parkplätze auf der Fläche ab der Ochtruper Straße / Schloßstraße weg. „Hier in der Stadtmitte werden Parkplätze benötigt“, sagte Bürgermeister Dr. Volker Pannen während der Sitzung. Es würden in Zukunft der Parkplatz des Hotels Grossfeld neben dem Rathaus und hinter dem Rathaus weitere drei Parkplätze durch den Neubau wegfallen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheim-nimmt-sich-des-themas-parken-an-203643.html