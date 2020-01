Bad Bentheim ist „Best Christmas City 2019“

Bad Bentheim Das Konzept des Bentheimer Weihnachtsmarktes hat sich unter insgesamt 32 Märkten in der Kategorie „Kleinstadt“ durchgesetzt und den Titel „Best Christmas City 2019“ in die Burgstadt geholt. Am Montag wurde der Preis in Frankfurt verliehen. Gewonnen hat die Stadt somit ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro für die Städtedekoration.

Bei dem bundesweiten Wettbewerb „Best Christmas City“ bewertet eine Fachjury über das weihnachtliche Stadtbild, die Einbindung des Einzelhandels und den Widererkennungswert. „Schon aus der Ferne erkennt der Besucher, dass sich Bad Bentheim auf Weihnachten freut: An ausgewählten Stellen stehen große leuchtende Tannenbäume und der Weihnachtsschmuck hängt an den Straßenlaternen. Fährt der Gast in die Stadtmitte, so fällt ihm direkt die aus der Partnerstadt Wolkenstein stammende über 6m hohe Pyramide auf, die in der gesamten Advents- und Weihnachtszeit seine Runden dreht“, heißt es auf der Homepage des Wettbewerbs.

Der Wettbewerb wird ausgerichtet von der „Christmasworld“, der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e. V. und dem Fachmagazin „Public Marketing“. lf