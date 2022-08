© Konjer, Stephan

In Bad Bentheim wurde die Außenfassade der Grundschule an zwei Seiten neu gestrichen. Die beiden verbliebenden Fassadenseiten folgen in den nächsten Jahren. „Wir müssen unser Budget einhalten“, erläutert Jochen Mantke vom Gebäude- und Energiemanagement der Stadt Bad Bentheim. Foto: Stephan Konjer