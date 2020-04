Im Schlosspark in Bad Bentheim wurden am Donnerstag die EPS-Fallen an den Bäumen installiert. Bürgermeister Volker Pannen und Servicebetriebsleiterin Anja Deters haben die neue Falle in Augenschein genommen. An den grünen Schlauch wird später noch ein Sack angebracht, der das Lockmittel enthält. Foto: Schönrock