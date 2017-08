Empfehlung - Bad Bentheim hat ein Defizit von 5,5 Millionen Euro

gam Bad Bentheim. Der Landkreis hat den Haushalt der Stadt Bad Bentheim genehmigt, dies teilte der Vorsitzede Andre Holke (CDU) dem Ausschuss für Finanzen und Zentrales in seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend mit. „Die Kommunalaufsicht erkennt die bisherigen Konsolidierungsbemühungen der Stadt ausdrücklich an und weist gleichzeitig auf die bestehende angespannte Haushaltssituation und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen hin. Auch für 2018 werden konkrete Konsolidierungsmaßnahmen erwartet“, verlas Holke aus einer Mitteilung der Verwaltung. Für das Jahr 2016 wird mit einem Fehlbetrag von 5,5 Millionen Euro gerechnet. „Wird es dabei bleiben?“, fragte Dr. Carin Stader-Deters (SPD) in der Sitzung. „Hier ist der schlimmste Fall dargestellt“, beruhigte Lydia Beernink aus dem Fachbereich Finanzen und Controlling. „Wir schieben ein Defizit vor uns her. Es gilt dringende Maßnahmen trotzdem nicht zu verschieben“, sagte Joachim Berends (CDU).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheim-hat-ein-defizit-von-55-millionen-euro-204153.html