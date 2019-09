Empfehlung - Bad Bentheim freut sich über den „Bahnhof des Jahres“

Bad Bentheim / Berlin Das gemeinnützige Verkehrsbündnis „Allianz pro Schiene“ vergibt die Auszeichnung seit 2004. Der Interessenverband der Bahnnutzer würdigt damit besondere Kundenfreundlichkeit. Der Bahnhof Bad Bentheim sei, so die Jury, „ein Ort, an dem sich Reisende und Pendler gleichermaßen wohl fühlen“. Nach umfassender Sanierung sei ein Bahnhof aus einem Guss entstanden. In seinem überzeugenden Gesamtkonzept „passt alles zusammen, was einen Bahnhof auszeichnet und zu einem kundenfreundlichen und attraktiven Ort für die Menschen werden lässt“. Außerdem stehe der Bahnhof Bad Bentheim „beispielhaft dafür, wie es mit dem Schienenverkehr in Deutschland wieder aufwärts geht“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheim-freut-sich-ueber-den-bahnhof-des-jahres-319363.html