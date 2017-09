Empfehlung - Bad Bentheim feiert den Wein

hd Bad Bentheim. Der Herrenberg in Bad Bentheim verwandelt sich traditionell am dritten Wochenende im September in eine Weinoase unter freiem Himmel. Das Bad Bentheimer Weinfest wird am Freitag, 15. September, von 17 bis 24 Uhr, am Sonnabend, 16. September, von 14 bis 24 Uhr sowie am Sonntag, 17. September, von 12 bis 19 Uhr, gefeiert. Im Weindorf auf dem Herrenberg präsentieren sich zahlreiche Winzer aus verschiedenen Anbaugebieten mit ihren edelsten und besten Weinen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheim-feiert-den-wein-206559.html