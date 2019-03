Empfehlung - Bad Bentheim fehlen 63 Kita- und Krippenplätze

Bad Bentheim Der Stadt Bad Bentheim fehlen 63 Plätze in der Kinderbetreuung: 35 Kita-Plätze für Drei- bis Sechsjährige, davon 21 in Gildehaus sowie 13 in Bad Bentheim, und 28 in der Krippen- und Tagespflege, je Ortsteil 14. Gildehaus ist bei dieser Berechnung zusammen mit den Landgemeinden bewertet worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bad-bentheim-fehlen-63-kita-und-krippenplaetze-285885.html