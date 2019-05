Bad Bentheim bietet Kinderbetreuung in den Sommerferien an

Bad Bentheim Eine Kinderbetreuung bietet die Stadt Bad Bentheim in den Sommerferien an. Wie die Stadt mitteilt, beginnt die Betreuung für Schulkinder am Donnerstag, 4. Juli, und endet am Mittwoch, 14. August; für die Kindergartenkinder beginnt sie am Freitag, 19. Juli, und endet am Montag, 12. August. Grundsätzlich ist eine Betreuung von 7.30 Uhr bis 12.30 beziehungsweise 13 Uhr vorgesehen. Eine Erweiterung der Betreuung bis 13.30 und 14.30 Uhr ist möglich. Die Kinder können nur wochenweise angemeldet werden.

Eine Anmeldung kann schriftlich oder online auf www.ferienbetreuung-badbentheim.de erfolgen. Entsprechende Unterlagen sind erhältlich bei Ute Jasniack-Collet, Schlossstraße 2, Zimmer 4, oder können per Telefon unter 05922 7317 angefordert werden. Der Teilnehmerbeitrag ist nach Einkommen gestaffelt. Der Familienpass wird bei der Beitragsberechnung berücksichtigt.

Weitere Informationen bei Ute Jasniack-Collet unter Telefon 05922 7317 und per E-Mail an jasniack@stadt-badbentheim.de.